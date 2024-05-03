30 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال التي فرضتها على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 30 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه.

وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين خلال خطبة الجمعة، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال والجماعات الاستيطانية بتمرير مخططاتها في المسجد المبارك.

واعتبر أن تخاذل المسلمين يغري المستوطنين لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، داعياً الجميع للوقوف عند مسؤولياته في حماية المسجد والذود عنه لأنه أمانة في أعناقنا حتى يوم القيامة.

ونبه أن المسجد الأقصى يتعرض لاعتداءات متواصلة من احتلال لا يقيم للأديان أي اعتبار.

وشدد خطيب الأقصى على صمود الشعب الفلسطيني المرابط، الذي لن يفرط بالمسجد وبأي ذرة تراب منه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم بالتزامن صلاة الجمعة، وانتشر الجنود المسلحون في محيط صحن قبة الصخرة.

وتعمدت قوات الاحتلال التضييق على المصلين، حيث فرضت قيوداً على الأهالي الوافدين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين.

ونشرت قوات الاحتلال حواجز في محيط باب الأسباط تزامناً مع توافد الأهالي إلى صلاة الجمعة، ووضعت الحواجز الحديدية في المنطقة.