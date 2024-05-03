الصحة العالمية: سوء التغذية أودى بحياة عشرات الأطفال بغزة

فلسطين اليوم

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، إن سوء التغذية ينتشر في قطاع غزة منذ أشهر حيث أودى بحياة عشرات الأطفال، بينما تنذر التقارير بالأسوأ في نهاية مايو/ أيار الجاري.

وأوضح "بيبركورن" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن 7% من أطفال غزة كانوا يعانون من سوء التغذية قبل الحرب، بينما ارتفع المعدل إلى 16.5% حتى الآن.

وأشار إلى أن 1.5 مليون شخص بما يعادل نحو نصف سكان غزة يعانون من نقص الغذاء.

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن 30 طفلاً ارتقوا في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي بسبب سوء التغذية، وفقاً لآخر إحصائية نشرها في 30 أبريل/ نيسان المنصرم.

وفي السياق، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية عن قلقه من شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ والتي ستؤدي إلى إغلاق المعبر وتعطيل عمل المنظمة.

ولفت إلى أهمية دور الأونروا في غزة، معتبراً أن وبدونها سيكون من المستحيل قيام منظمة الصحة العالمية القيام بعملها في القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين شهداء ومصابين ومفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

وتسبب الحرب بكارثة إنسانية ودمارٍ هائلٍ، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.