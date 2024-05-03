ثورة الجامعات في فرنسا: الشرطة تعتدي بالضرب على المحتجين الداعمين لغزة

فلسطين اليوم

شهدت فرنسا، اليوم الجمعة، احتجاجات طالبية أمام جامعة العلوم السياسية في كل من باريس وليون تنديداً بالإبادة الإسرائيلية في غزة.

واعتدت الشرطة الفرنسية بالضرب على عدد من الطلاب المحتجين أمام جامعة العلوم السياسية في باريس، وحاولت تفريق المحتجين بالقوة.

وعلقت الحكومة الفرنسية على الاحتجاجات الجامعية قائلةً إنّه "تمّ تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات، وتدخلت قوات إنفاذ القانون فوراً".

وتابعت أنّ رئيس الحكومة غابريال أتال طلب التدخل بطلب من مدير المعاهد الجامعية، مشددةً على أنّ "الحزم كان وسيظل كاملاً".

وتتصاعد موجة الاحتجاجات الطالبية منذ أسبوعين في الولايات المتحدة الأميركية وعدّة دول أوروبية، نصرةً لفلسطين المحتلة، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين للفلسطينيين في مكسيكو (العاصمة الفيدرالية للمكسيك) خياماً أمام "جامعة المكسيك الوطنية المستقلّة"، أكبر جامعة في البلاد، تضامناً مع الطلاب المحتجّين في الولايات المتّحدة.

وإلى سويسرا، حيث سيطر عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين على قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة لوزان، مطالبين بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيستون-ايه تي اس".

وقال المنظمون في بيان إنّ التحرّك "يتبع مثال التعبئة في الجامعات في كندا والولايات المتحدة وفرنسا".

وفي الولايات المتحدة، وصل التوتر بين إدارة جامعة كولومبيا والطلبة المحتجين على العدوان الإسرائيلي على غزة إلى حد دخول العشرات من أفراد شرطة نيويورك إلى حرم الجامعة لإزالة مخيم احتجاجي وإلقاء القبض على متظاهرين سيطروا على أحد المباني الدراسية.

وكانت هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تدعو فيها إدارة الجامعة الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات.

ومنعت الإدارة طلبة من دخول فصولهم الدراسية وهددتهم بالفصل من الجامعة. وتتمركز الشرطة الآن على مدار الساعة في الحرم الجامعي.