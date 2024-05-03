نادي الأسير: 18 شهيدًا بسجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 18 شهيداً ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد النادي في بيانه له،أنه بارتقاء الشهيدين الدكتور عدنان البرش، وإسماعيل خضر، يرتفع عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع؛ إلى 18.

وأضاف أن هذه الحصيلة هم ممن أعلن عن استشهادهم وكشف عن هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن عنه دون الكشف عن هويته.