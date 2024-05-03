شهداء وإصابات في قصف للاحتلال استهدف منزلا برفح

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة مواطنين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34596 مواطنا، وإصابة77816 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم