سوريا: إصابة 8 عسكريين بعدوان إسرائيلي قرب دمشق

فلسطين اليوم

أصيب 8 عسكريين سوريين، مساء الخميس، بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف موقعاً في محيط العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابعت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي "شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".

وأوردت أنّ الهجوم أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، دون ذكر طبيعة الموقع المستهدف، أو أي تفصيل آخر عن الهجوم.