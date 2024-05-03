في محاولة لحماية الاحتلال .. أعضاء في مجلس الشيوخ يجتمعون بمسؤولين في الجنائية

فلسطين اليوم

أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عقدوا اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء الماضي، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة، وفقاً لثلاثة مصادر كانت حاضرة في الاجتماع أو تم إطلاعها على الأمر.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، تحدث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في الأيام الأخيرة، وطلب منهم الضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضيّ قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقتٍ سابق، أنّ مسألة أوامر الاعتقال المحتملة من المحكمة الجنائية الدولية أثيرت خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "السرية هي جانب حاسم من عمل المدعي العام. لذلك، نحن لا نناقش علناً التفاصيل المتعلقة بأنشطة المكتب والتزاماته".

وكان مسؤولان إسرائيليان وآخرون أميركيون، قد أكدوا أنّ حكومة الاحتلال "حذّرت الإدارة الأميركية من أنّها ستتخذ خطوات انتقامية ضدّ السلطة الفلسطينية، على نحوٍ يؤدي إلى انهيارها"، في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ قادة إسرائيليين، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" في وقتٍ سابق.

ويأتي ذلك بينما يتزايد القلق بين المسؤولين الإسرائيليين، من أنّ المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن فيها، يوآف غالانت، ورئيس أركان "الجيش"، هرتسي هاليفي.