إعلام إسرائيلي: مَن يبقى على قيد الحياة في الشمال فهو بسبب قرار حزب الله

فلسطين اليوم

أكدت قناة "كان" الإسرائيلية أن مَن يبقى على قيد الحياة في شمال فلسطين المحتلة، فهو بسبب قرار حزب الله الّذي يراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود.

وفي تقرير بشأن الوضع في شمال فلسطين المحتلة، عرضته القناةL أمس الأربعاء، قال مراسل القناة في الشمال، روبي همرشلاغ، "ثمة ضرر كبير في المطلة، في الواقع، فقط عندما تكون هناك يمكنك أن تفهم إلى أيّ مدى أنتَ مكشوف".

وأشار المراسل إلى أن مكان وجوده هو على مسافة عدّة أمتار من الانكشاف لقرية موجودة غرب مستوطنة المطلّة، وإذا تراجع 5 أمتار إلى الوراء ينكشف على قرية أخرى موجودة شمالي شرقي المستوطنة.

وأضاف المراسل أنّ المستوطنة كلّها تحت إشراف حزب الله، وتتلقّى صواريخ كثيرة في الأيّام الماضية، مؤكداً "الأضرار ثقيلة جداً كما يمكن أن نرى".

وأضاف مراسل القناة الإسرائيلية "نفس وجودي هنا لأقدّم تقريراً، هو لأنّ حزب الله قرّر عدم قتلي، هذا هو الواقع اليومي في الشمال، مَن يبقى على قيد الحياة فهذا بسبب قرار حزب الله الّذي يراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود الشمالية".

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بوتيرةٍ يومية، متسببة في إفراغ مستوطنات الشمال من مستوطنيها، وموقعةً خسائر بشرية كبيرة في صفوف جنود الاحتلال وضباطه، وذلك في إطار مساندتها لغزة.

وأكد مراسل الشأن السياسي الخارجي في قناة "كان"، عميحاي شتاين، اليوم الخميس، أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يحاول إقناع الإسرائيليين بالمضيّ في صفقة بأي ثمن لأن وقف إطلاق النار في غزة يؤدي إلى حل في الشمال أيضاً، ومن دونه من المستحيل التوصل إلى حل في الشمال.

ويأتي الكلام المنقول عن بلينكن بشأن الربط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان في أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، كتأكيد إضافي على أهمية جبهة الشمال، ومدى تأثر كيان الاحتلال بعمليات المقاومة فيها.