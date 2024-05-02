جرافات الاحتلال تهدم بناية وبركسين شمال القدس

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بناية سكنية قيد الإنشاء، وبركسين زراعيين، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات اقتحمت -صباحا- منطقة "طبلاس" في بلدة حزما، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، تعود لعائلة علي قاسم الخطيب، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال بركسين يستخدمان لتربية المواشي، يعودان للمواطن المقدسي يوسف محمود مليحات، في المنطقة ذاتها.

وتتذرع سلطات الاحتلال بحجة عدم الترخيص لهدم البنايات والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، مقابل منح تسهيلات كبيرة للتوسع الاستيطاني، في سعيها لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، خدمة لمشروعها التهويدي.