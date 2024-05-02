الصحة: 28 شهيدا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34596 شهيدا و77816 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.