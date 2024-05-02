الاحتلال يفرج عن 64 أسيرا من غزة بينهم شهيد وجريح

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 64 معتقلا بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة عقب تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت العلاقات العامة والإعلام الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إن الشهيد هو اسماعيل عبد الباري خضر.

وأوضحت في بيان صدر عنها، "أن الاحتلال أفرج عن 64 أسيرًا اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منهم مواطن وصل شهيدا ومواطن آخر مصاب إصابة بالغة".

وكان الاحتلال قد اعتقل آلاف المواطنين من مدن قطاع غزة خلال العدوان المتواصل، وما زال يعتقلهم وهم من فئات عمرية مختلفة بينهم نساء، كما أعدم آخرين، إضافة إلى تعذيبهم والتنكيل بهم وتكبيل أيديهم بالأصفاد وعصب أعينهم لأيام طويلة داخل مراكز التحقيق وفي سجون الاحتلال.