إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أميركية وبريطانية بسبب دعمها للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت إيران، فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أميركية وبريطانية، وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانٍ لها، إنّ هذه العقوبات تأتي بسبب دعم هذه الشخصيات والمؤسسات ومساندتها لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه في فلسطين المحتلة، وارتكابه أعمالاً إرهابية تخل بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنّ العقوبات شملت شركات "لوكهيد مارتن" للأسلحة و"جنرال دايناميكس" و"سكاي دايو" و"شيفرون، بالإضافة إلى 7 شخصيات سياسية وعسكرية أميركية، بينها قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي برایان فنتون ، وقائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية براد كوبر، بسبب دورهما في الحرب على غزة.

كما شملت العقوبات 5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني بسبب دورهم في الحرب على غزة، بينهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال، ورئيس المخابرات العسكرية البريطانية أدريان بيرد، ونائب رئيس الأركان البريطاني شارون نسميث.