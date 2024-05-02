إعلام عبري: تسريح جنود احتياط كان يفترض أن يشاركوا في عملية رفح

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي أنه في ظل الحديث عن الاستعدادات لعملية رفح، وقبل رد حماس على المقترح المصري، تقرر تسريح جنود احتياط كان من المفترض أن يشاركوا في عملية رفح.

ونقلت الصحيفة العبرية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ حركة حماس هدّدت بعد التصريحات الإسرائيلية بشأن مواصلة العمليات العسكرية والهجوم على رفح، بأنها ستوقف المفاوضات إذا بدأت العملية هناك.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" لن توافق على إنهاء الحرب، وأن عملية رفح سيتم تنفيذها سواء تم التوصل إلى صفقة أم لا، أشارت الصحيفة إلى أنه، وفقاً لتقارير أجنبية، وافقت "إسرائيل" على مناقشة هدنة مطوّلة.