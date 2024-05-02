وسط مواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر اليوم الخميس- حملة دهم في الضفة الغربية، واقتحمت عدة منازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في أنحاء متفرقة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية في مدينة نابلس، ودهمت إحدى البنايات في قرية بيت وزن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، واعتقلت الشاب عبد الله حسن حرب بعد مداهمة منزله في قرية كفر قليل جنوبي المدينة، والشاب محمد عودة من منزله في منطقة إسكان روجيب (شرقا).

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، ودهمت عددا من أحيائها.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة، وسط مواجهات أصيب خلال شاب برصاص الاحتلال بالقدم، ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الشابين هادي محمود الرمحي وطارق عزيز وهدان، وحطمت عددا من المركبات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقعد عيسى محمد عبد الخالق بعد مداهمة منزله في قرية بدرس غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها المواطن أحمد سلامة أبو حشيش.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان ومخيمي العزة وعايدة في بيت لحم، ونفذت فيها حملات دهم وتفتيش، واعتقلت كلا من اسماعيل محمد اسماعيل زعول، وزكي تيسير محمود زعول، وعبد الله إبراهيم أحمد زعول، وهم من حوسان (غربا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وانتشرت في حاراته، كما اعتلت أسطح بعض المباني والمنازل، واعتقلت شابا.

كما اعتقلت الشاب هيثم الخطيب بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته وسط المخيم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منطقة ضاحية السلام في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، وأطلقت وابلا من القنابل الغازية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد وإياد يوسف سليمية، ومحمد عبد الكريم فرج الله، بعد اقتحام منازلهم في بلدة إذنا.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من آلياتها العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الجنوبي، باتجاه منطقة عيصى في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إبراهيم ارزيقات بعد مداهمة منزله في بلدة تفوح غرب الخليل، وهو أسير محرر أفرج عنه قبل أسبوع.