الآلاف يتظاهرون في نيويورك احتجاجا على قمع اعتصام طلابي في جامعة كولومبيا

فلسطين اليوم

شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل حرم الجامعة، للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة بشكل فوري .

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات الاميركية واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأعلن المتظاهرون أن حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطلابي حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطلابية داخل الخيم في عديد الجامعات الأميركية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الابادة الجماعية في غزة

-