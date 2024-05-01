فعاليات اليوم العالمي للعمال تتحول إلى تظاهرات دعم وتضامن مع غزة

فلسطين اليوم

تحوّل اليوم العالمي للعمال إلى مناسبة لدعم فلسطين واستنكار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تحية للحركات الطلابية في الجامعات الأميركية والعالمية، مؤكداً أن الواجب القومي "يقتضي منا اليوم مضاعفة الجهد نصرةً لفلسطين، وسن قانون تجريم التطبيع وتحصين بلادنا من التسرب الصهيوني".

كلام الطبوبي جاء في مسيرة أقيمت في ساحة النضال النقابي في تونس بمناسبة اليوم العالمي للعمال ونصرةً لغزة وفلسطين.

كذلك، أقيمت مسيرة مماثلة وحاشدة في بيروت، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

وفي لندن، رفع المتظاهرون في اليوم العالمي للعمال شعارات الدعم والتضامن مع غزة، كما تجمع عمّال في أثينا اليونانية ومالمو السويدية معلنين دعمهم لفلسطين.

وكان مراسل صحافي في بريطانيا، قد أفاد بتنظيم تظاهرات أمام وزارة التجارة وشركات تصنيع الأسلحة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، حيث تجمع متظاهرون في موقع شركة "BAE Systems" في غلاسكو، في عيد العمال، استجابةً لدعوات لعرقلة تدفق الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتتعالى الأصوات حول العالم، في مؤسسات رسمية وغير رسمية، من أجل وقف تسليح "إسرائيل" بسبب عدوانها على قطاع غزة، وارتكابها لحرب الإبادة فيه.