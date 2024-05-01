الاورومتوسطي: "إسرائيل" دمرت 80% من المرافق التعليمية وتتعمد عسكرة المدارس

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" تتعمد عسكرة الأعيان المدنية وتحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار هجومها العسكري المستمر للشهر السابع على قطاع غزة.

وأشار المرصد في بيان إلى أن "إسرائيل" دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت ولا تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة "آمنة".

وتابع المرصد الاورومتوسطي: فضلًا عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين في صفوفهم، يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية للجيش.