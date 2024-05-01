الصحة العالمية: هجوم إسرائيلي شامل على رفح سيكون كارثة انسانية

فلسطين اليوم

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن قيام "إسرائيل" بهجوم شامل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون كارثة إنسانية.

ودعا غيبريسوس في منشور على منصة إكس، "إسرائيل" إلى عدم اجتياح المدينة الفلسطينية.

وطالب جميع الأطراف بوقف لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم.

وتُصر "إسرائيل" على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.