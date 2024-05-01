الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة منازل وبئر مياه شرق الخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم ووقف العمل والبناء في ثلاثة منازل وبئر للمياه في قرية بيرين شرق الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفرن التابعة للقرية، وأخطرت بهدم ووقف العمل والبناء في ثلاثة منازل مأهولة تعود للمواطنة أزهار الأطرش وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، والمواطن اسعيد أبو حديد وتبلغ مساحته 100 متر، وآخر لعائلة أبو اسنينة وتبلغ مساحته 100 متر، بالإضافة لبئر مياه للمواطن علاء العمور.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق من اليوم، وفي ذات المنطقة منزلا مكونا من طابقين مساحته 200 متر مربع، كما هدمت بئر ماء وجرفت مزروعات وأشجارا مثمرة وأسوارا اسمنتية وأسلاكا شائكة على مساحة دونم ونصف الدونم.