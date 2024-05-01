تركيا تقرر الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد إسرائيل في لاهاي

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء أن أنقرة قررت الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية في أنقرة، أضاف فيدان أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان "أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، وأشار إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.