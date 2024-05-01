محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لتخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن محكمة الاحتلال المركزية، رفضت الالتماس المقدم من الأسير مروان البرغوثي، لتخفيف ظروف اعتقاله.

وذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، أن ما يسمى المحكمة المركزية التابعة للاحتلال، رفضت بشكل قاطع الالتماس المقدم من الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي لتخفيف ظروف اعتقاله.

وتقدم البرغوثي، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 عامًا أخرى، بالتماس إلى المحكمة يطالب فيه بوقف احتجازه في الحبس الانفرادي وتخفيف ظروفه المعيشية في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة، قبل بموقف الجيش الإسرائيلي، الذي مفاده أن الصورة الإعلامية للبرغوثي، وهو يحاول مقارنة نفسه بـ "المناضل من أجل الحرية"، لا تتطابق مع المواد الاستخبارية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف القاضي أيضًا أن "مسؤولي المخابرات يعتقدون أن احتجاز الملتمس خلال هذه الفترة في الأجنحة النظامية سيساعد في تقوية حركة حماس وبالتالي يساهم في مجموعة متنوعة من الأحداث السلبية داخل السجن".

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".