الصحة بغزة: 33 شهيدا و57 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34568 شهيدا و 77765 إصابة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن جبش الاحتلال ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 33 شهيدا و57 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة أن هناك آلاف الضحايا ما يزالون في الطرقات وتحت الركام، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الدفاع المدني إليهم.