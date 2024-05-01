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الصحة بغزة: 33 شهيدا و57 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34568 شهيدا و 77765 إصابة منذ أكتوبر الماضي.
وقالت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن جبش الاحتلال ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 33 شهيدا و57 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الصحة أن هناك آلاف الضحايا ما يزالون في الطرقات وتحت الركام، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الدفاع المدني إليهم.