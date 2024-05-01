طلاب جامعة "براون" يُنهون اعتصامهم مُقابل التصويت على سحب الاستثمارات من "إسرائيل"

فلسطين اليوم

توصّل الطلاب المتظاهرون في جامعة "براون" بولاية رود إيلاند الأميركية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع إدارة الجامعة، يقضي بإنهاء اعتصامهم الذي بدأ قبل أسبوع، وذلك مقابل إجراء تصويت على سحب الاستثمارات من "إسرائيل".

وبحسب الاتفاق، الذي جاء بعد أيّام من المناقشات، فإنّه ستجري دعوة خمسة ممثلين عن منظمي الاعتصام للقاء خمسة أعضاء من الجامعة في أيار/مايو الجاري، لطرح مطالبهم بسحب الاستثمارات من "إسرائيل"، ثم ستقوم اللجنة الاستشارية لإدارة موارد الجامعة بتقديم توصية بحلول 30 من أيلول/سبتمبر المقبل، والتي ستصوت عليها المؤسسة خلال اجتماعها في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وكجزء من الاتفاق، وافق الطلاب أيضاً على عدم المشاركة في المزيد من الاحتجاجات وغيرها من الإجراءات لبقية الفصل الدراسي.

وأكدت رئيسة جامعة "براون"، كريستينا باكسونن، في بيان، أنّ "الطلاب الذين اتُهموا بالمشاركة في مخيم الاعتصام والأنشطة المرتبطة به، التي تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالجامعة، لن يتعرضوا للإيقاف أو الطرد، بشرط أن يلتزموا بشروط الاتفاقية".

يأتي ذلك فيما يتوصل الحراك الطلابي في الولايات المتحدة نصرةً لقطاع غزة، وللمطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، وسط تجاوب كبير من الجامعات حول العالم.