شهداء وإصابات في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ208 على التوالي مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي، بعد منتصف الليل (الثلاثاء| الأربعاء) منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين من المدنيين. بينما أفاد سكان محليون بأن طيران الاحتلال الحربي شنّ غارة جوية على مناطق غربي مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية، وفق مصادر محلية، على المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وتجدد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح، جنوبي القطاع، وطال مخيم الشابورة وسط المدينة، منطقة أبو حلاوة شرقًا، شمال رفح، حي السلام وبلدة النصر شرقي رفح.

وارتقى طفلين شقيقين جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو شعر، يقطنه نازحون، في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح، وهم: الطفل كريم عامر جرادة وشقيقته الطفلة منى.

وشن الطيران الحربي التابع للاحتلال غارة جوية استهدفت خزان مياه في منطقة أبو حلاوة شرق رفح، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبلدة النصر شرقي رفح. بينما شنّ طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن سيدة أصيبت إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الحصينات في بلدة النصر شرقي مدينة رفح.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت شابين وجرّدتهما من ملابسهما وأصابتهما بالرصاص بعد محاولتهما العودة من جنوبي قطاع غزة إلى شماله عبر شارع صلاح الدين.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية نقلتهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع، بحالة متوسطة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، بأن طواقمه انتشلت جثامين 9 شهداء من مخيم خانيونس، جنوبي القطاع. لافتًا النظر إلى أن عمليات البحث والانتشال مستمرة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح صحفي مقتضب، إن طواقمها نقلت 3 شهداء؛ بينهم طفل، إثر قصف "إسرائيلي" لشقة سكنية في النصيرات، وسط قطاع غزة.