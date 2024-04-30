جنوب أفريقيا تعلق على تحقيق "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو.. "لا أحد فوق القانون"

فلسطين اليوم

أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا، متابعته تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي قد يسفر عن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على أهمية "ألا يكون أحد فوق القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، الاثنين، إن بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنهم يتابعون "عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن جنوب أفريقيا "سوف تشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، بحسب الأناضول.

وشدد على التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أهمية ألا يكون "أي بلد أو فرد فوق القانون الدولي".

وتتخوف دولة الاحتلال الإسرائيلي، من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وكتب المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وفي موقع "واللا" العبري الإخباري، كتب المحلل السياسي بن كاسبيت، أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تدهورا كبيرا في مكانة "إسرائيل" الدولية.