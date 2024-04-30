حراك طلابي عربي من أجل غزة.. وتظاهرة كبيرة في الجامعة الأمريكية بلبنان

فلسطين اليوم

شهدت عدة دول عربية، مظاهرات طلابية تضامنية مع الفلسطينيين تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، التحاقا بالحراك الطلابي الغربي غير المسبوق.

وخرج مئات طلاب الجامعات في لبنان، بينها الأمريكية، لتأكيد التضامن مع كافة الفلسطينيين، خاصة الأهالي في قطاع غزة التي تعيش على إيقاع حرب هوجاء من الاحتلال الإسرائيلي، منذ أزيد من نصف سنة.

وجاءت التظاهرات الطلابية، الثلاثاء، استجابة لجُملة دعوات من قبل مجالس الطلاب وتجمعات طلابية أخرى، بينها "تجمع الجامعيين الأحرار"، تحت شعار "دعما لصمود أهل غزة الأسطوري".

ويأتي حراك الطلبة في لبنان، كنوع من المُساندة والمشي على نهج ما بدأه الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، قبل أكثر من 10 أيام، وبدأ يتوسع في عدة دولة غربية وإسلامية، ومؤخرا عربية.

إلى ذلك، اعتصم الطلاب في كل من الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، بالإضافة إلى فرعين لجامعة بيروت العربية في العاصمة وطرابلس (شمالا)، فيما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بعدّة شعارات داعمة للفلسطينيين، وتطالب بوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وفي سياق متصل، دعا "تجمع الجامعيين الأحرار"، الاثنين، إلى المشاركة في وقفات تضامنية مع غزة في كل جامعات البلاد، الثلاثاء.

وقال التجمع، في بيان له، إن "ذلك يأتي دعما لصمود أهل غزة الأسطوري في وجه النازية الجديدة، فيما وجّه "تحية للطلاب المنتفضين في الجامعات الأمريكية والأوروبية" دعما لغزة.

موريتانيا

في العاصمة الموريتانية تظاهر مئات الطلاب، الإثنين، في عدة مؤسسات حكومية للتعليم العالي بينها جامعة نواكشوط، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وجرت المظاهرات استجابة لدعوات من نقابات طلابية، بينها "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا"، وهو أكبر تجمع نقابي طلابي في البلاد.

وأضاف المراسل أن الطلاب المشاركين في المظاهرات رفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تطالب بوقف الحرب على غزة.

من جانبه، قال الأمين العام لـ"الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" محمد يحيى المصطفى، في كلمة أمام الطلاب المحتشدين بساحة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات في نواكشوط، إن هذه الاحتجاجات يصاحبها إضراب للطلاب يستمر ليوم واحد في جميع مؤسسات التعليم العالي بموريتانيا.

ودعا يحيى المصطفى طلاب المؤسسات الجامعية في العالم العربي إلى التحرك للمساهمة في الحراك الطلاب العالمي الداعم لغزة.

مظاهرات في تعز اليمنية

وفي اليمن، شهدت جامعة تعز وسط البلاد، الإثنين، وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما مئات الطلاب تضامنا مع غزة.

وحسب مراسل الأناضول نظم الوقفتين "اتحاد طلاب اليمن في جامعة تعز"، ورفع خلالهما المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تندد باستمرار "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكثر من 200 يوم".

ودعا بيان صادر عن منظمي الوقفتين إلى" ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".

وشدد البيان على" وقوف طلاب اليمن مع الشعب الفلسطيني في نضاله الدائم ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأعرب عن "التضامن مع طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الذين تعرضوا للاعتقال؛ بسبب رفضهم لما يجري في غزة".

وطالب بـ"محاسبة من يقف وراء قمع طلاب الجامعات الغربية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة".

تونس

وفي تونس، بدأ طلاب جامعيون، الإثنين، فعاليات احتجاجية تستمر لمدة أسبوع، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، تحت شعار "طوفان الجامعة".

واستهل الطلبة الأسبوع الاحتجاجي بإضراب عام في الجامعات التونسية ووقفات احتجاجية في مدن جامعية؛ استجابة لدعوة من الاتحاد العام التونسي للطلبة أكبر منظمة طلابية بالبلاد، وفق الأناضول.

وأمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، رفع طلاب محتجون شعارات منها: "السرايا والقسام.. لا تخلي الصهيوني ينام" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان" و"غزة غزة رمز العزة" .

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة وسيم بن مسعود: "دعونا إلى إضراب عام شامل داخل المؤسسات الجامعية الإثنين".

وأوضح أن الإضراب يمثل "انطلاق أسبوع كامل من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والحملات داخل المؤسسات والمبيتات الجامعية".