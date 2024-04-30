مصر: متفائلون إزاء اقتراح للهدنة في غزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك مُقترحاً على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، معرباً عن تفاؤله حيال المقترح.

وشدد خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة "العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة".

وجدد رفض بلاده لأي حل عسكري في رفح الفلسطينية.

وأكد الوزير المصري أن "الوضع الحالي مروع للغاية وقد يزداد سوءاً عما شهده القطاع على مدار الأشهر الـ6 الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة"، مطالباً بتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون ازدواجية في المعايير.

وكان وزيرالخارجية المصري التقى، مساء الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، وذلك على هامش أعمال اجتماعات "المنتدى الاقتصادي العالمي".

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "الوزيرين تناولا بشكل مستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".

واتفق الوزيران على أهمية "استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً إلى حل الدولتين".

وأبلغت قيادة حركة حماس، الاثنين، فصائل المقاومة الفلسطينية في رسالة بشأن مفاوضات القاهرة بأنّ وفدها توجّه إلى القاهرة وأجرى مشاورات واستفسارات بشأن عدّة قضايا في العرض الأخير الذي قُدّم إلى الحركة.

وأوضحت الحركة أنّ الوفد استمع إلى توضيحات وملاحظات من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن تفاصيل الورقة الأخيرة، وأنّه سيغادر القاهرة من أجل استكمال المشاورات بعد الاستيضاح والاستفسار عن الورقة المقدَّمة مؤخَّراً.