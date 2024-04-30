المجلس السياسي الأعلى في اليمن: أيّ تصعيد أميركي لن يقف عند حدود بلادنا

فلسطين اليوم

حذّر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الثلاثاء، من أيّ تصعيد أميركي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن، مشدّداً على أنّ التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر والمنطلق من الواجب الديني والإنساني دفاعاً عن فلسطين ستبوء بالفشل.

وبيّن المجلس في اجتماع له برئاسة مهدي المشاط، أنّ تداعيات أيّ تصعيد لن تقف عند حدود اليمن، كما لن تنل من الموقف اليمني المشرف ومن صمود الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة على كل المستويات.

وجدّدوا التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه مساندة ودعم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، والمدعوم من أميركا والغرب بشكلٍ فج وقبيح.

في غضون ذلك، شدّد المجلس على أهمية الحفاظ على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية اليمنية في مواجهة المؤامرات الأميركية والبريطانية، مؤكّداً على ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية المعنية القرارات الحازمة تجاه كل من يتورط في زعزعة الجبهة الداخلية.

وبيّن أنّ سفن كل دول العالم آمنة في مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، باستثناء السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والسفن الأميركية والبريطانية بعد عدوانها على اليمن.

كذلك، أعاد المجلس التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر والعربي وباب المندب والمحيط الهندي، موضحين أنّ كل الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لا تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

المشّاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأميركية

وتطرق رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المّشاط، خلال حديثه إلى السعودية، مؤكّداً أنّ عليها أن تقدم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأميركية فيما يخصّ مسارها التفاوضي في اليمن، وأنّها معنية بالمضي إيجاباً لاستكمال هذا المسار وعدم التباطؤ والتلكؤ عنه.

وبيّن المشّاط أنّ على الجانب السعودي الانتقال من مربع خفض التصعيد إلى مربع استحقاقات السلام.