طلبة جامعة بيرزيت يطردون السفير الألماني من المتحف الفلسطيني بالجامعة

فلسطين اليوم

أقدم طلبة جامعة "بيرزيت" قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، على طرد السفير الألماني من المتحف الفلسطيني في الجامعة، احتجاجا على موقف ألمانيا من العدوان على غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة خروج السفير الألماني في الأراضي المحتلة، ومطاردته من قبل عدد من الطلبة.

وغادر السفير ومرافقوه حرم الجامعة مسرعين خوفا من اعتداء الطلبة عليهم.

وتواصل ألمانيا دعمها عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم 207 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.