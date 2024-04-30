المقاومة الإسلامية في لبنان تدمّر دبابة وتستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال

فلسطين اليوم

دمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، دبابة ميركافاة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بلاغ عسكري مقتضب: "بعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدونا واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر منفصل، أعلنت المقاومة أن مجهاديها استهدفوا تموضعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.