لازاريني: 182 من موظفي الأونروا قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن 182 من موظفي الوكالة قُتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن "الأونروا" قادرة على الصمود حتى تموز القادم بعد الإعلان عن مساهمات جديدة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة عملياتها حتى آب القادم.

وأوضح لازاريني، أن معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، فيما لا يزال عدد ضئيل من الدول لم تقرر استئناف التمويل بعد.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الجاري تدفقت المزيد من الإمدادات الغذائية، إلا أنها لا تزال غير كافية، في ظل المصاعب التي تواجه قوافل المساعدات.