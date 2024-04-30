الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بينهم سيدة وأسرى محررون خلال مداهمات بالضفة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، 8 مواطنين بينهم سيدة، خلال مداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منزلها في منطقة عيلة علي شرقي مدينة بيت لحم، والمواطن محمد جمعة طه صلاح بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عنبتا عبر حاجز عناب العسكري شرقي طولكرم، ودهمت محلا تجاريا الشارع الرئيس بعد خلع بابه يعود للمواطن مروان السدلة، وأجرت فيه عملية تفتيش وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمرو عبد الله السدلة، وأحمد مروان السدلة، بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس بعدد من الآليات العسكرية، بينها جرافة، وانتشرت في أزقة المخيم على الشارع الرئيس.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في حارة الجماسين داخل المخيم، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها وطالبت سكانها بتسليم أبنائهم المطلوبين للاحتلال.

ودارت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بوابل من الرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية بمدينة نابلس، وانتشرت في شوارعه وعلى بعض البنايات، وداهمت المنزلين المهدومين للأسيرين القساميين سمير كوسا وراغب عليوي.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأسرى المحررين محمود عبد القادر أبو سليم، ومحمد أحمد أبو سليم، وصائب فهمي أبو سليم، ومعتز سميح وهدان، بعد مداهمة منازلهم في قرية رنتيس غرب رام الله، بعد أيام من الإفراج عنهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل بعدد من الآليات العسكرية، ودهمت عددا من المنازل في باب الزاوية، وحارة الشيخ، وحبايل الرياح، ومنطقة مفترق أبو الحلاوة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.