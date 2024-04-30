7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، ما أدى الى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 15 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل المواطنين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على حي الزيتون، ما أدى الى استشهاد 3 مواطنين، واصابة 10 آخرين.

فيما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة على محور الشهداء قصف أحياء تل الهوى، والشيخ عجلين، والزيتون، تزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف نحو ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى الى إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا بالقذائف.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية وسط المدينة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام.

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 مواطنا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، إلى أكثر من 34488 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 77643 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.