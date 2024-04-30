قوات الاحتلال تعدم عاملا فلسطينيا في الظاهرية جنوب الخليل

فلسطين اليوم

استشهد عامل فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء عليه، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

واستشهد العامل حسن ربحي منسية، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه.

وحسب والد الشهيد، اعترضت قوات الاحتلال مركبة كان تقل نجله حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل احدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها، ما تسبب بارتقائه شهيدا.