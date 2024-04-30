الاحتلال يستهدف الطلبة في عرابة جنوب غرب جنين

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القنابل الصوتية تجاه طلبة المدارس في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن جنود الاحتلال دهموا عرابة، وتمركزوا في محيط منطقة المدارس، وأطلقوا القنابل الصوتية تجاه الطلبة، ونصبوا حاجزا عسكريا، وأوقفوا المركبات، ودققوا في هويات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال دهموا بلدتي يعبد وسيلة الظهر وقرية عانين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.