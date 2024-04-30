مادورو يندد بقمع الشرطة الأميركية للجامعيين المتظاهرين ضد الإبادة في غزّة

فلسطين اليوم

ندد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، بقمق قوات الشرطة الأميركية للشبان الجامعيين الذين يتظاهرون رفضاً للإبادة الإسرائيلي ضد قطاع غزّة.

ودعا مادورو "الشباب حول العالم إلى الخروج إلى الشوارع لإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أنّه يحترم شباب الولايات المتحدة بشكلٍ مطلق كونهم يستحقون الاحترام في كفاحهم من أجل السلام، مندداً بوصف نتنياهو لهم بالنازيين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، التي تشهدها الجامعات الأميركية والأوروبية، رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ولمجازر الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

يأتي ذلك في وقتٍ تحاول إدارات الجامعات قمع التحركات الطلابية، عبر الدعوة إلى تفريق الاعتصامات، واستخدام القوّة في بعضها.