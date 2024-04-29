استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الاثنين، بأن سفينة حاويات ترفع علم مالطا جرى استهدافها بصواريخ بينما كانت في طريقها من جيبوتي إلى جدة بالسعودية، وفق ما نقلته رويترز.

وتشير تقديرات الشركة إلى أنه تم استهداف السفينة بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة المسجلة لها مع إسرائيل.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقّت بلاغاً عن وقوع حادثة على مسافة 54 ميلاً بحرياً، شمال غربي سواحل المخا اليمنية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، أن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مُريب.