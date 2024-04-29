فرنسا.. محتجون على حرب غزة ينصبون خياماً في جامعة السوربون

فلسطين اليوم

توجه محتجون يعبرون عن استيائهم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، وهم يهتفون: "فلسطين حرة" عند بوابات الجامعة، فيما نصب بعض الطلاب خياماً في الفناء.

وبعد أيام من احتجاجات مماثلة في كلية العلوم السياسية في باريس، كان الاحتجاج في جامعة السوربون أحدث إشارة إلى أن المظاهرات التي اندلعت في الجامعات الأميركية تمتد إلى أوروبا، مع دخول الحرب المدمرة شهرها السابع.

وكانت الاحتجاجات، التي دفعت الجامعة إلى إغلاق المبنى لهذا اليوم، سلمية إذ كان هدف الطلاب هو حث الجامعة، إحدى أقدم الجامعات في العالم، على إدانة الأفعال التي ترتكبها إسرائيل.

وشاهد مراسل "رويترز"، الشرطة وهي تعمل على تأمين الشارع الذي يقع أمام المدخل الرئيسي للجامعة، وكان هناك حوالي 50 طالباً يتجمعون في المكان.