بوريل: عدة دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية نهاية الشهر المقبل

فلسطين اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية أيار/مايو المقبل.

جاء تصريح بوريل على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومؤخرًا، أعلنت حكومتا جامايكا وباربادوس الاعتراف بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142.

والأحد، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن دولا جديدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريبا بدولة فلسطين.

وأشار منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن دولة ترينيداد وتوباغو ستعترف قريبا بدولة فلسطين إثر، اعتراف جامايكا وباربادوس، مضيفا أنه سيتبادل خطابات الاعتراف مع تلك الدول كي تودع في الأمم المتحدة.

وأوضح أنه يجري العمل مع جزر البهاما وبنما للاعتراف بدولة فلسطين، ردا على عرقلة الولايات المتحدة الأميركية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكشف منصور عن اتصالات لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، للبحث في الخطوة الأميركية التي تتعارض مع كامل أعضاء مجلس الأمن الدولي، والطلب من المجلس إعادة التَّصويت على ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد استخدمت حق النقض "الفيتو"، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن في 18 نيسان/أبريل، على مشروع قرار قدمته الجزائر نيابة عن فلسطين والمجموعة العربية، للتوصية بقبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.