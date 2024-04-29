إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب، الاثنين، شابان بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "طواقمنا تتعامل مع إصابتين في بلدة عزون قرب قلقيلية أحدهما بشظايا رصاص حي في بالظهر لرجل 55 عاما، والثانية لطفل 15 عاما أصيب بالرصاص الحي بالقدم".



وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال على المدخل الرئيس لبلدة عزون أستخدم خلاله الاحتلال الرصاص الحي، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال تلك المواجهات.



ويغلق جيش الاحتلال المدخل الرئيس لبلدة عزون منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.