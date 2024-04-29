الصحة: ثلاجات الأدوية والمستلزمات الطبية الوحيدة في غزة والشمال مهددة بالتوقف

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الإثنين، إن ثلاجات الأدوية والمستلزمات الطبية الوحيدة في محافظتي غزة والشمال، مهددة بالتوقف بسبب عدم توفر السولار لتشغيلها في ظل الحر الشديد.

وأضافت الصحة في تصريح صحفي، أن هذا الأمر يعرض جميع أصناف الأدوية إلى التلف، بالإضافة إلى توقف محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، وثلاجات مخازن اللوازم العامة وسيارات الإسعاف والحركة، لعدم إدخال السولار لتشغيل هذه المرافق".

وناشدت الصحة، كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة سرعة التدخل.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34488 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.