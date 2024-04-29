هيئة الأسرى: سياسة الاحتلال بحق الأسرى لم تشهدها الحركة الأسيرة منذ عام 1967

فلسطين اليوم

قال مسؤول العلاقات العامّة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ثائر شريتح، إنّ السّياسة التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى تتصاعد بشكل غير مسبوق بقرار من أعلى مستوى عسكريّ وسياسيّ، وبإشراف الوزير ايتمار بن غفير.

وأوضح شريتح في تصريح صحفي، أنّ السّجون لم تشهد مثل هذا التّضييق على الأسرى من حيث القمع والضّرب والتّنكيل والجرائم الطّبّيّة التي ترتكب بحقّهم وسياسة تجويعهم وتعطيشهم.

وأضاف شريتح أنّ هذه المرحلة التي يعيشها الأسرى الآن، والسّياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّهم أصبحت الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.