8505 حالات اعتقال لدى الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر 2023 الماضي، إلى أكثر من 8505، وفق ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بينهم أسرى محررون.

وأوضحت أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، جنوبي الضفة، فيما توزعت بقية حالات الاعتقال على محافظات جنين وطولكرم شمالًا، وأريحا شرقي الضفة.

وجاء في بيان شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال وتنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.