الصحة: 34 شهيدًا و68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 206، بأن 34 شهيدًا و68 إصابة وصلت مشافي قطاع غزة بسبب المجازر الجديدة.

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفًا و643 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وصرحت وزارة الصحة بأنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".