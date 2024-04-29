الاحتلال دمر 165 منشأة تابعة لوكالة الأونروا خلال عدوانه على غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها تقود مهمة لتقييم الأضرار التي لحقت بمرافقها جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، مساء الأحد، أنها "تقوم بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) بقيادة مهمة محفوفة بالمخاطر لتقييم الأضرار التي لحقت بمرافقها جراء الحرب بغزة".

وذكرت أن الهدف من المهمة الأممية، هو "وضع علامات على أي شظايا وذخائر غير منفجرة للحفاظ على سلامة سكان غزة"، وفق الأونروا.

وترى دائرة (UNMAS) أن "جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عامًا"، حسب المنشور نفسه.

وأشارت إلى أن "165 من منشآتها تضررت جراء الحرب".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا