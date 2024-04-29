الطلاب في الجامعات الأميركية يواصلون احتجاجاتهم.. ويقيمون مخيمات تضامنية مع غزة

فلسطين اليوم

يواصل الطلاب في الجامعات الأميركية احتجاجاتهم المندّدة بحرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزة، مطالبين بوقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية، حيث اعتقلت الشرطة المئات منهم.

وتجدّدت الاحتجاجات المناهضة لـ"إسرائيل" خارج "معهد الأزياء للتكنولوجيا"، التابع لجامعة "نيويورك"، في مانهاتن بولاية نيويورك، وذلك بعد أيام من قيام عشرات المتظاهرين بنصب الخيام في المكان، والسيطرة على المبنى.

وأقامت مجموعة من طلاب المعهد "مخيم التضامن مع غزة"، حيث عُلِّقت اللافتات الداعية إلى وقف الإبادة الجماعية في القطاع. ومما كُتب على اللافتات: "بينما نتعلم، غزة تحترق"، كما نقل إعلام أميركي.

وفي حرم جامعة "ييل"، بولاية كونكتيكوت، نصب أكثر من 200 متظاهر مناهض لـ"إسرائيل" عشرات الخيام.

إلى جانب ذلك، استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة "جورج واشنطن" في العاصمة، حيث أقام الطلاب مخيماً أيضاً.

وهتف متظاهرون بشعار "فلسطين حرة"، وارتدى بعضهم الكوفية ولوّح بالأعلام الفلسطينية. في غضون ذلك، أُغلقت الطريق أمام مزيد من المحتجين للانضمام إلى المخيم، تضامناً مع الطلاب في الجامعات الأخرى.

وأكد المحتجون أنّهم مستمرون في نشاطهم حتى تلبي الجامعة مطالبهم، التي تشمل الكشف عن أوقافها المالية وسحب الاستثمارات من الجمعيات الإسرائيلية، وهي مطالب جاءت في الرسائل التي وجّهها المحتجون من جامعات أخرى في الولايات المتحدة.

ويتصاعد التوتر بين الطلاب المحتجين في جامعة "جورج واشنطن" والإدارة، حيث طالب المحتجون أيضاً بإلغاء العقوبات على من تم فصلهم موقّتاً.