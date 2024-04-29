الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل المغير ويطلق قنابل الغاز صوب مدرسة

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المدرسة الثانوية.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي للقرية، قرب مدرسة ذكور المغير الثانوية.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام أثناء تواجد الطلاب في المدرسة.

وأشار أبو نعيم إلى أن أهالي القرية تصدوا لقوات الاحتلال، وحاولوا إبعادهم عن المدرسة، إلا أنهم استمروا في إطلاق قنابل الغاز السام صوبها.

وتتعرض قرية المغير وقرى شمال وشرق رام الله (المغير، بيتين، دير جرير، سلواد، عين سينيا، أبو فلاح، برقة، عطارة، والمزرعة الغربية). إلى هجمات متكررة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بإحراق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.