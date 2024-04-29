القيادة المركزية الأميركية: قواتنا اشتبكت مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أفادت القيادة المركزية الأميركية، أمس الأحد، بأنّ قواتها اشتبكت مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنّه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 28 نيسان/أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر".

يُذكر أنّ العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن يأتي دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، نظراً إلى ما تشكله صنعاء من جبهة قوية ومؤثرة في ملحمة "طوفان الأقصى" عبر استهدافها السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال.

وكان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أكّد أنّ اليمن على علم بما تخطط لع الولايات المتحدة من أعمال عدائية، محمّلاً إياها مسؤولية "تداعيات حماقاتها المحتملة ضدّه".

وفي منشور في منصة "إكس"، حذّر العزي واشنطن من أنّها "قد لا تجد في المنطقة طريقاً واحداً آمناً" في حال شنّها أعمالاً عدائيةً، مشيراً إلى أنّ مصالحها "ستكون هدفاً مستداماً لكل الأحرار".

ودعا العزي واشنطن إلى إنهاء توجهاتها العدائية تجاه اليمن، "قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد".

وفي أحدث عملياتها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ القوات البحرية استهدفت، سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أنّ الاستهداف تمّ بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وأدّت إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ.

كذلك، كشف سريع، أنّ القوات المسلحة اليمنية، أسقطت بصاروخٍ مناسب، طائرة مسيّرة أميركية من نوع "أم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بتنفيذ مهامٍ عدائية.