إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، بجراح متوسطة، إثر هجوم للمستوطنين في منطقة مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإن مستوطنين هاجموا المواطن نعيم حمامدة أثناء رعيه للمواشي في منطقة "صارورة"، واعتدوا عليه بالضرب المبرح بالعصي ورشوا غاز الفلفل في وجهه.

وذكرت مصادر طبية أن المواطن حمامدة أصيب بجراح في متخلف أنحاء جسده، ووصل إلى المستشفى في الخليل عبر مركبة إسعاف تابعة لجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني".

وتصاعدت اعتداءات وهجمات المستوطنين مؤخراً ضد المواطنين ومنازلهم، لا سيما سكان منطقة مسافر يطا، ورعاة الأغنام، تحت حماية من جيش وشرطة الاحتلال.