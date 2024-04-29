الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

الساعة 08:32 ص|29 ابريل 2024

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات على الحاجزين.

ويشهد الحاجزان منذ أشهر تشديدا عليهما، وتدقيقا وتفتيشا للمواطنين، ويفصل الحاجزان مدن الضفة الغربية عن الأغوار الشمالية.